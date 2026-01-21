После атаки: в Белгородской области анализируют сбой в работе экстренной службы 122
Губернатор Гладков заявил о напряженной ситуации под Белгородом после атаки ВСУ
Ситуация в Белгородской области продолжает оставаться напряженной после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшей 20 января. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что работы по разминированию подвергшейся обстрелу территории будут завершены специалистами только сегодня. При этом глава региона признал, что в действиях органов власти в кризисные периоды были выявлены определенные недочеты. Гладков привел в пример ситуацию, сложившуюся 9–10 января, когда после удара ВСУ в Белгороде произошел масштабный блэкаут. По его словам, тогда был обнаружен сбой в работе службы экстренного вызова 122. Чиновник заявил, что власти разобрались в причинах произошедшего и приняли необходимые корректирующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.