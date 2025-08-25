Италия планирует масштабную операцию по разминированию на Украине

Италия готова направить военных специалистов для разминирования украинских территорий. Рим категорически отвергает отправку войск, заявляя, что предлагает только альтернативную помощь для будущего мирного урегулирования. Об этом сообщает la Repubblica.

Правительство Италии заявило союзникам о готовности предоставить военных инженеров для очистки украинских земель и акватории от взрывных устройств. Как сообщают источники, Рим также рассматривает возможность обмена разведданными и участия своих ВВС в патрулировании неба.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна не поддерживает отправку войск, но готова внести важный вклад, используя свой обширный опыт в разминировании. Пока это лишь теоретический сценарий, так как сроки прекращения огня остаются неясными.

Проблема требует колоссальных ресурсов. По оценкам Киева, разминированию подлежит до 30% территории страны. До этого украинская сторона заявляла, что для такой операции потребуется около 5 тысяч специалистов и не менее трех десятилетий.

Ранее сообщалось о том, что итальянский наемник погиб на СВО, сражаясь за Украину.