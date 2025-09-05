После встречи с Путиным: США предложили неожиданный план безопасности для Украины с участием Саудовской Аравии

Соединенные Штаты Америки разработали план по обеспечению безопасности потенциальной буферной зоны на Украине. Согласно ему, Вашингтон взял бы на себя мониторинг, а для охраны территории привлек бы военных из стран, не входящих в НАТО. Об этом пишет NBC News.

Соединенные Штаты предложили нестандартный подход к гарантиям безопасности Украины в случае мирного урегулирования. Американский план, разработанный после августовской встречи лидеров России и США на Аляске, предполагает создание демилитаризованной буферной зоны.

Ведущую роль в наблюдении за соблюдением режима этой территории взяли бы на себя США, используя спутники и беспилотные летательные аппараты. Однако для непосредственной охраны периметра Вашингтон рассматривает возможность привлечения контингентов из государств, не являющихся членами НАТО. В числе потенциальных участников называются Саудовская Аравия и Бангладеш.

Такой шаг позволил бы избежать прямого военного присутствия стран Альянса у границ России, что может рассматриваться как одна из ключевых мер по деэскалации. Точные географические границы и юридический статус такой зоны пока остаются предметом для будущих переговоров.

Ранее Трамп выразил пессимизм по поводу скорого урегулирования на Украине.