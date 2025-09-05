После встречи с Путиным: США предложили неожиданный план безопасности для Украины с участием Саудовской Аравии
США предложили план охраны буферной зоны на Украине силами других стран
Соединенные Штаты Америки разработали план по обеспечению безопасности потенциальной буферной зоны на Украине. Согласно ему, Вашингтон взял бы на себя мониторинг, а для охраны территории привлек бы военных из стран, не входящих в НАТО. Об этом пишет NBC News.
Соединенные Штаты предложили нестандартный подход к гарантиям безопасности Украины в случае мирного урегулирования. Американский план, разработанный после августовской встречи лидеров России и США на Аляске, предполагает создание демилитаризованной буферной зоны.
Ведущую роль в наблюдении за соблюдением режима этой территории взяли бы на себя США, используя спутники и беспилотные летательные аппараты. Однако для непосредственной охраны периметра Вашингтон рассматривает возможность привлечения контингентов из государств, не являющихся членами НАТО. В числе потенциальных участников называются Саудовская Аравия и Бангладеш.
Такой шаг позволил бы избежать прямого военного присутствия стран Альянса у границ России, что может рассматриваться как одна из ключевых мер по деэскалации. Точные географические границы и юридический статус такой зоны пока остаются предметом для будущих переговоров.
Ранее Трамп выразил пессимизм по поводу скорого урегулирования на Украине.