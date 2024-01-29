«Последует развитие»: военный эксперт раскрыл, что будут делать ВС РФ после взятия Табаевки

ВС РФ в ходе наступления освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал нам, насколько важно данное событие и какими могут быть дальнейшие шаги армии России.

«Это достаточно большое достижение. Конечно, это тактический успех, даже не оперативный, но нужно учитывать, насколько мощно там укреплены рубежи. На харьковском направлении у ВСУ есть хорошие оборонительные сооружения, поэтому это серьезный успех», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Аналогичных побед, напомнил он, Киевский режим добивался все лето в ходе своего контрнаступления, которое с треском провалилось. Находились они в похожих условиях, но у ВС РФ укрепления были все же помощнее, чем в Табаевке.

«В дальнейшем, я думаю, последует развитие успеха в Харьковской области. Движение там в данный момент стало очень важным из-за обстрелов Белгорода и других российских городов. Необходимо обеспечить «санитарную зону», зону безопасности, о которой говорил даже Владимир Путин. Поэтому, мне кажется, успех в Табаевке будет развиваться и дальше», — заключил Джерелиевский.

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