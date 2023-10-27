Послу Финляндии в РФ сообщили о разрыве договора о приграничном сотрудничестве

Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии Антти Хелантеря и вручило ему ноту о прекращении приграничного сотрудничества.

Об этом 27 октября дипведомство сообщило на своем официальном сайте. Отмечается, что соглашение между Москвой и Хельсинки прекратит действовать с 24 января 2024 года.

«Послу вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со статьей 14 этого Соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть, 24 января 2024 года», – говорится в заявлении российского МИДа.

Данное соглашение было подписано 13 апреля 2012 года. Как отметили в ведомстве, российская сторона приняла решение расторгнуть договор из-за «конфронтационных действий» финской стороны.

Ранее распоряжение о прекращении действия соответствующего договора подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сам документ, подписанный больше 11 лет назад, подразумевал сотрудничество между Россией и Финляндией в вопросе развития приграничных регионов государств с целью решения совместных экономических проблем и содействию установления связей между их жителями.