Пособия только для своих? Президент Польши заговорил об отмене выплат украинцам

Президент Польши Кароль Навроцкий задумался об отмене программы «800+», которая помогает украинским беженцам. По условиям программы украинские семьи получают 800 злотых на ребёнка.

О решении польского лидера сообщает Polsat.

Программа «800+» направлена на поддержку демографического развития в Польше. В рамках реализации данной инициативы каждая семья может получать ежемесячную субсидию в размере 800 злотых за ребёнка. Программа распространяется не только на граждан Польши, но и на определённые категории иностранцев.

Ранее сообщалось о том, что в Германии заговорили об отмене пособий для украинских беженцев.