Посол Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем

РФ выступает за освобождение всех граждан России, содержащихся в американских тюрьмах в кратчайшие сроки. Страна считает это безусловным приоритетом. Соответствующее заявление сделал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его слова передает издание РИА Новости .

Он также заявил, что спекуляции американских СМИ о незаинтересованности России в этом вопросе являются неприемлемыми.

Наряду с освобождением, дипломат сообщил, что РФ требует от Штатов прекращения «отлова» граждан России в третьих странах. Представитель РФ заявил, что страна ни за что не согласится с подобным американским подходом.

Антонов заявил, что для российского правительства, жизнь каждого россиянина в тюрьме Штатов находится во внимании. Посол заявил, что РФ тщательно следит за их здоровьем и условиями содержания.

Он призвал американских политиков и прессу дать возможность для работы компетентных органов обеих сторон.