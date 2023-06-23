Посол Антонов назвал высказывания американских сенаторов абсурдными и некомпетентными

Политика
© Илья Питалев/РИА Новости

Фото: [© Илья Питалев/РИА Новости]

По его мнению, элита в Соединенных Штатах пытается спекулировать на теме угрозы миру со стороны российского ядерного оружия, а также стремится развязать еще больший конфликт с нашей страной.

Российский посол в Вашингтоне указал, что все заявления, что РФ готова применить тактическое ядерное оружие, являются полным абсурдом.

«Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. Анатолий Антонов напомнил, что Америка уже десятилетия размещает свое ядерное оружие на территории собственных европейских союзников, не видя в этом ничего зазорного. В то же время Россию пытаются шельмовать именно за подобные действия. Некоторые сенаторы хотят втянуть свою страну еще глубже в текущий конфликт, пытаясь протолкнуть очередной законопроект против РФ.

Ранее Сенат США подготовил резолюцию, по которой применение Россией либо Белоруссией тактического ядерного оружия на Украине будет равнозначно нападению на блок НАТО.

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