Посол Антонов: «независимые» СМИ даже не заметили, что Белгород за сутки был атакован неонацистскими выродками 10 раз

Напомним, в воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся очередному массированному обстрелу украинскими боевиками. В результате бомбардировки ракетами дальнего радиуса действия обрушился целый подъезд в десятиэтажном жилом доме. По факту произошедшего следственный комитет РФ СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на тишину в так называемых независимых западных СМИ, подавляющее большинство из которых проигнорировали многочисленные бомбежки украинскими боевиками мирного приграничного с Украиной российского Белгорода.

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — приводит комментарий Анторова пресс-служба российского диппредставительства.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне напомнил, что мирных жителей убивают поставляемым киевскому режиму западным оружием, а постоянные обещания украинских властей не использовать иностранное вооружение для ударов по российской территории «и гроша ломаного не стоят».

Ранее сообщалось, что восьмилетняя Аврора Гнедыш и ее мама Екатерина погибли от попавшей в многоэтажку в Белгороде ракеты ВСУ.