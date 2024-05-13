Mash: восьмилетняя Аврора Гнедыш и ее мама Екатерина погибли от попавшей в многоэтажку в Белгороде ракеты ВСУ

Как передавал ранее Mash, восьмилетняя Аврора и ее мама Екатерина Гнедыш пропали после подрыва ракетой ВСУ многоэтажного дома в Белгороде. Буквально только сейчас Телеграм-канал написал, что их тела были обнаружены в ходе разбора завалов спасателями МЧС.

Таким образом, общее число погибших в результате атаки украинских боевиков на мирный Белгород составило 13 человек. Разбор завалом рухнувшего дома продолжается.

«Тела девочки и женщины достали из под завалов и уже опознали. К данному моменту жертв украинской атаки уже 13», — приводится в публикации.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся очередному массированному обстрелу украинскими боевиками. В результате бомбардировки ракетами дальнего радиуса действия обрушился целый подъезд в десятиэтажном жилом доме. По факту произошедшего следственный комитет РФ СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее сообщалось, что поиски людей под обломками в Белгороде осложнил пожар и сигналы о ракетной опасности, из-за которой спасатели вынуждены делать паузы.