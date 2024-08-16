Чиновники из США никак не реагируют на публикации СМИ по поводу расследований взрывов на «Северных потоках». Это говорит о том, что Америка дает разрешение на подобные действия в будущем. Такую точку зрения изложил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привело РИА Новости.

Дипломат отметил, что официальный представитель Белого дома Кирби отказался от комментариев по поводу публикаций прессы, согласно которым Киев причастен к диверсиям на газопроводах. И этот отказ крайне показателен и говорит о многом.

«Речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. Америка дает «карт-бланш» на аналогичные преступления в будущем», — указал Антонов.

При этом сама Украина не отважилась бы совершать подобные действия. За ней явно стоят Соединенные Штаты, и Россия будет добиваться наказания не только исполнителей, но и реальных виновников этих диверсий.

Ранее сообщалось, что руководство США обеспокоилось нехваткой вооружений и боеприпасов у украинской армии. Пентагон написал отчет, по которому ВСУ не смогут вести наступательные действия из-за жесткого дефицита снарядов как минимум в течение полугода.