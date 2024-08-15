В Министерстве обороны США признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой оружия и боеприпасов. Соответствующий факт подтвержден в докладе генерального инспектора Пентагона.

Отмечается, что в связи с этим украинская армия не может совершать полномасштабные наступления минимум в течение полугода.

В документе сообщается, что у украинских военнослужащих возник дефицит артиллерийского оружия, средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных средств поражения.

«По состоянию на июнь боеприпасы США начали поступать на линию фронта, однако и эта помощь почти наверняка окажется недостаточной по сравнению с расходуемыми Россией 10 тысячами снарядов в сутки», — следует из текста документа.

По мнению американских военнослужащих, ВСУ, по всей видимости, сохранят способность продолжать вести оборонительные действия, но не проводить масштабные операции по наступлению.

Кроме того, генеральный инспектор отметил, что Украина ранее запросила у США оружие, которое уже не производится. Он отметил, что объемы такого оружия в Штатах сократились до минимума, поэтому обеспечить потребности Киева не представляется возможным.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США намеренно стравливают россиян и украинцев для того, чтобы они уничтожили друг друга.