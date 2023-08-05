Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг утверждения американских СМИ о том, что РФ намеренно растягивает СВО до момента наступления выборов в Соединенных Штатах, в 2024 году. Слова дипломата приводятся в социальных сетях дипмиссии в США.

Антонов заявил, что на действия его страны не влияют внутриполитические факторы США. Он подчеркнул, что у СВО есть обозначенные цели. Дипломат отметил, что СВО будет длиться до тех пор, пока они не будут достигнуты.

Он также заявил, что коллективному Западу и США следует понять бессмысленность поставок вооружения Киеву и поощрения его террористической деятельности. Дипломат подчеркнул, что им стоит избавиться от иллюзий и надежд нанести РФ стратегическое поражение. Он также посоветовал им отказаться от планов поставить Украине F-16, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Дипломат предупредил, что такой шаг стал бы незамедлительным знаком эскалации ситуации и повышения рисков ядерного столкновения.