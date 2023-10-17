Посол Антонов призвал Соединенные Штаты работать с Россией

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон сотрудничать с Москвой над решением мировых проблем, а не добиваться поражения РФ. Слова дипломата передает издание РИА Новости .

Антонов считает, что все усилия стоит бросить на поддержание стратстабильности в мире, обеспечение международной безопасности и изменение климата. Он отметил, что во всех этих вопросах у его страны имеется компетенция. Дипломат подчеркнул, что отказываться от такого союзника, как Россия – это преступление. Он считает, что ответственность за него лежит именно на правительстве Соединенных Штатов.

Таким образом Антонов отреагировал на недавнее интервью американского президента Джо Байдена для телевизионного канала CBS. Там Байден выразил сомнения в том, что РФ сможет успешно завершить СВО на территории Украины.

Посол отметил, что правительство Штатов так и не поняло причин конфликта на Украине. Так же, как и не поняло, что стравливание братских народов не приведет к хорошему итогу, подчеркнул Антонов.