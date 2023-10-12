Посол Антонов раскрыл самое легкое решение конфликта на Украине

Соединенные Штаты могут запросто урегулировать конфликт на территории Украины, перестав отправлять Киеву военную помощь. Соответствующее заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов, его слова передает посольство РФ в своих социальных сетях .

Таким образом посол дал комментарий касаемо пакета военной помощи для Украины на сумму около $200 миллионов, которую Соединенные Штаты выделили украинскому правительству на развитие обороны.

По словам Антонова, Штаты могли бы запросто закончить боевые действия, перестав отправлять Киеву деньги.

Он заявил, что США продолжают ставить на силовое решение проблемы в надежде на то, что у России кончатся ресурсы. Тем не менее, по словам дипломата, новый пакет помощи Киеву никак не приближает этого.

Антонов заключил: контрнаступление провалилось, а западные поставки только отдаляют перспективу прекращения кровопролития.