Посол Антонов рассказал о влиянии поставок Киеву кассетных снарядов на отношения РФ и США

Поставки кассетных снарядов на Украину негативно сказываются на остатках взаимоотношений между РФ и США. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова передает издание ТАСС .

Антонов заявил, что правительство РФ непременно учтет это решение Штатов при своей работе с Вашингтоном. Он также указал на то, что от отношений между сверхдержавами уже практически ничего не осталось, и посол считает естественным, что решение властей США о поставке кассетных боеприпасов Киеву наносит удар по тому, что осталось от этих взаимоотношений.

Недавно США заявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы. Администрация американского президента заявила, что применение подобного оружия навредит гражданским, потому США откладывали это решение до последнего. Посольство РФ в столице США заявило, что обещания Штатов о том, что ВСУ будут использовать эти снаряды «ответственно» – ничтожны.