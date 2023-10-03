Посол Антонов: Россия сама определит, кто ее будет представлять на саммите в Америке

О том, чем будет руководствоваться Россия перед поездкой на саммит АТЭС с Сан-Франциско, заявил Анатолий Антонов, посол РФ в Соединенных Штатах. По его утверждению, во главу угла будет поставлена исключительно практическая целесообразность. Он указал, что у США в данном случае чисто техническая роль председателя АТЭС. Их задача – составить документ и разослать приглашения. Все участники сами выбирают, кто их будет представлять, несмотря ни на какие санкции.

«Считаем их несостоятельными, а попытки обусловить рассылку приглашений выполнением незаконных односторонних рестрикций - прямым нарушением международных обязательств», - подчеркнул дипломат.

Его слова привели РИА Новости. Ранее представитель американского Госдепартамента заявил, что Америка исходит из того, что Владимир Путин не сможет принять участие в этом саммите, поскольку в его отношении действуют санкции.