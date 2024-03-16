Накануне Байден заявил, что Путин является бандитом, что стало очередным случаем оскорблений со стороны американского лидера в адрес коллеги из РФ. Причиной для этого дипломат считает неудачи Соединенных Штатов во внешней политике.

По мнению Антонова, очередной подобный поступок со стороны Вашингтона укладывается в русло русофобской линии США, пытающихся «похоронить» двусторонние связи между странами и нанести РФ стратегическое поражение. Дипломат выразил мнение, что попытки подобного «захоронения» являются признаком бессилия со стороны американской администрации.

Представитель российской дипломатической миссии отметил, что американские власти еще до конца голосования в РФ грозят не признать его итоги. Российские дипломаты также считают, что хакерские атаки на ресурсы дистанционного голосования проходят по западной инициативе. В то же время, коллективный Запад никоим образом не порицает ряд террористических актов и диверсий со стороны киевского режима, указал Антонов.