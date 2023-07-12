Посол Антонов считает, что саммит НАТО показал настрой альянса на концентрацию войск у границ РФ
Фото: [©Михаил Тургиев/РИА Новости]
По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, саммит Североатлантического альянса в литовской столице показал желание НАТО разместить свои войска рядом с российскими территориями. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на аккаунт посольства в соцсетях.
Он отметил, что такие решения военного блока не окажут влияния на уверенность РФ в правильности своих действий.
Дипломат подчеркнул, что антироссийские настроения продолжают действовать в странах альянса.