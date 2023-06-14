Посол Антонов: Соединенным Штатам неинтересен дипломатический путь решения украинского конфликта

Они используют Украину как инструмент, который в данный момент способен наносить удары по российской армии.

Именно поэтому Белый дом по-прежнему требует от Киева вести активные действия. Для ВСУ поставляются вооружения и техника, а в ответ от них требуют результатов. Посол России в Вашингтоне назвал Украину «железной битой» в руках Америки.

«Американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении», - уверен Анатолий Антонов.

По утверждению дипломата, чем ближе в США президентские выборы, тем больше нынешней администрации нужны весомые результаты на поле боя. И при этом ей абсолютно безразлично, сколько погибнет украинцев, лишь бы при этом и Россия несла потери.