Члены американской организации изъявили явное неудовольствие действиями Соединенных Штатов. Это потому, что Америка вместо помощи странам глобального Юга старательно втягивает их в конфликт, протекающий на Украине. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в посольском Telegram-канале.

Он указал, что делегации ряда стран уже отметили, что на полях Организации американских государств Белый дом стал поднимать вопросы, которые находятся вне компетенции данного сообщества.

«Вашингтону и его сателлитам вместо подливания масла в огонь украинского конфликта следовало бы озаботиться выделением действенной помощи партнерам», - подчеркнул он.

Антонов добавил, что в Латинской Америке страны сейчас сталкиваются с серьезными вызовами. Организованная преступность, социально-экономические проблемы, миграционный кризис – все это для них гораздо важнее, чем далекая Украина.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что РФ не отказывается от диалога с Украиной. Это покровители Зеленского и его режима старательно пытаются затянут украинский конфликт на как можно более долгий срок.