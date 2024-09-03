Преступный киевский режим с подачи своих западных кураторов будет стараться расширить масштабы своих террористических действий на территории Российской Федерации, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

«Сейчас речь идет о расширении масштабов украинских действий на территории Российской Федерации», — сказал дипломат, его комментарий приводится на официальной странице посольства москвы в Вашингтоне в соцсетях.

Сейчас в американских СМИ сегодня во всю «муссируется» идея Украины о подготовке некоего перечня инфраструктурных и военных объектов в России, по которым в первую очередь ВСУ собираются наносить удары поставляемыми Киеву из США дальнобойными ракетами, отметил дипломат.

Антонов добавил, что так называемый американский «проект Украина» принес славянским народам разрушения с огромными человеческими жертвами. В то же время, как уверен посол, Россия обязательно справится со всеми вызовами, брошенными ее безопасности.

«Цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены. Судьба оборудования и оружия, поступающего Киеву из США, очевидна: оно будет уничтожено», — подчеркнул Антонов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин проинформировал, что отдельно стоящее помещение МНПЗ повредил сбитый ПВО украинский БПЛА.