Посол Антонов: выпады Байдена в адрес Путина оскорбляют весь российский народ

Накануне президент США Джо Байден позволил себе очередное оскорбительное высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав последнего тираном. выпад американца подверг резкой критике посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что крепкие словесные выражения Байдена в адрес президента Путина оскорбляют, прежде всего, весь российский народ, демонстрирующий все последнее время непоколебимую сплоченность вокруг своего руководителя.

«Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», — сказал посол, его цитирует пресс-служба российского диппредставительства.

Антонов добавил, словесное хамство президента Байдена и его систематические тщетные попытки самоутвердиться за счет авторитетного мирового имиджа Путина отражают всю существующую злобу США на то, что Россия бросила вызов американскому «миропорядку, основанному на правилах».