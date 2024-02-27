Посол: если оппозиция победит на выборах президента, ЮАР выйдет из БРИКС

Как заявил глава дипмиссии в беседе с ТАСС, такой исход, наподобие выхода из БРИКС Аргентины, вероятен, если к власти в ЮАР после выборов президента придет оппозиция.

«Велика вероятность, что, если это произойдет, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине», — сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что в Москве осенью 2024 года пройдет девятый юридический форум стран БРИКС. Мероприятие пройдет в рамках председательства России в организации.