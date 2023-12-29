Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что РФ категорически не приемлет возможную передачу российских вертолетов Ми-171E в ВСУ.

Ранее в СМИ просочилась информация, что Буэнос-Айрес намерен передать Киеву два российских Ми-171E, купленных Аргентиной в 2011 году для полетов в Антарктике. Техника давно уже списана и ржавеет в ангарах в нерабочем состоянии, требуя капремонта.

По словам посла РФ в Аргентине, передача данных вертолетов третьей стране не обговорено и противоречит обязательствам латиноамериканской страны в контексте сертификата конечного пользователя.

«Россия рассчитывает, что Аргентина не будет отправлять военную технику Киеву», - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.