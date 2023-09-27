Посол ФРГ был на чествовании украинского эсэсовца в Канаде

В Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца в парламенте Канады. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил кабмин ФРГ.

«Посол германии присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в Канаде, но не определила, что значит «воюющий с Красной армией», – говорится в сообщении правительства ФРГ.

Также о присутствии посла на заседании парламента сообщил официальный представитель МИДа ФРГ Анналена Бербок.

Она заявила, что этот инцидент в канадском парламенте неприемлем. Представитель ведомства сообщила, что Канада уже призналаы свою ошибку.

22 сентября по случаю приезда президента Украины Владимира Зеленского в Канаду спикер палаты общин Энтони Рота пригласил 98-летнего члена СС «Галичина» Ярослава Гунько, которому аплодировал зал, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Эсэсовец был представлен как «борец против русских».

Когда инцидент с чествованием преступника вызвал общественный резонанс, Рота заявил, что не знал о прошлом Гунько. 26 сентября спикер подал в отставку.

СС «Галичина» состояла из украинских добровольцев-коллаборационистов, которые работали в интересах нацистов. Члены этого движения совершали преступления в отношении поляков, евреев и словаков, а также мешали солдатам «Красной армии» уничтожать врага и бороться с нацистскими преступниками.