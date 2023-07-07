Саакашвили раздора: посол Грузии заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Украиной

Решение властей в Киеве в ответ на продолжающийся судебный процесс в Тбилиси над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили принудительно отправить на родину с формулировкой «для консультаций» грузинского посла - прямо свидетельствует о понижении между странами уровня дипотношений, считает грузинский посол Георгий Закарашвили.

В среду, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский настоял на возвращении грузинского посла в Тбилиси в течение ближайших 48 часов. Таким образом, по его словам, Киев выражает свой протест по ситуации с Саакашвили.

«Это означает понижение уровня дипломатических отношений. После этого следует разрыв дипломатических отношений. Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной», - сказал посол в эфире телекомпании «Имеди».

В МИД Грузии также уже прокомментировали данное решение украинских властей, назвав произошедшее демаршем и крайней формой обострения отношений между Украиной и Грузией.