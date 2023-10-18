Посол Израиля в РФ подтвердил, что за ударом по больнице в Газе стоит «Исламский джихад*»

Посол Израиля в России Александр Бен-Цви заявил, что удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа совершила палестинская организация «Исламский джихад*». Об этом он сообщил на онлайн-брифинге, который проходит в среду, 18 октября.

«Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета «Исламского джихада*», – заявил Бен-Цви.

Вечером 17 октября больница «Аль-Ахли» была разбомблена в результате попадания в нее боеприпаса. Арабские страны, в частности, Палестина, а также группировка ХАМАС, которой принадлежит власть в Газе, обвинили в атаке на учреждение Израиль.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) свою причастность к этому отвергает. Военные страны сообщили, что ракета была выпущена «Исламским джихадом*» и отстранилась от своей цели, в результате чего произошло попадание в больницу.

В подтверждение своей непричастности пресс-служба ЦАХАЛ выложила видеоролик, сделанный с беспилотника, который, по мнению израильских военных, доказывает, что взрыв в больнице не был вызван израильским боеприпасом, так как он оставил бы воронку от 7 до 19 метров в диаметре.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».

*запрещенная в России террористическая организация