Посол Японии Муто озвучил условия для начала переговоров по мирному договору с Россией

По словам посла Японии в России Акиры Муто, переговоры по мирному договору между Москвой и Токио возможны только после завершения украинского конфликта. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что Страна восходящего солнца надеется на диалог, инициатором которого могут выступить обе стороны.

Напомним, что между Москвой и Токио так и не был заключен мирный договор по результатам Второй мировой войны по причине многолетнего спора относительно принадлежности Курильских островов.

Ранее Япония назвала неприемлемыми условия Путина для возобновления диалога с Россией.