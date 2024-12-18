Посол Келин рассказал о канале спецсвязи между Россией и Британией

Посол РФ Андрей Келин заявил, что канал специальной связи между Россией и Великобританией продолжает действовать, несмотря на значительные разногласия в позициях двух государств. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, текущая ситуация на таком уровне, что «обсуждать нечего», однако необходимость поддержания связи остается.

«Это означает, что британский посол посещает МИД России. Мы здесь в контакте с Форин оффисом, эти контакты довольно редкие», – подчеркнул Келин.

По словам российского посла, в совместных усилиях по выработке позиций страны принимают участие многосторонние форматы, такие как Совет Безопасности ООН и ОБСЕ. В то же время двусторонние контакты происходят редко и касаются в основном вопросов, связанных с Ближним Востоком, тогда как обсуждение украинского конфликта пока избегается.

Российская сторона неоднократно заявляла об открытости к диалогу и готовности использовать все доступные возможности для объяснения своей позиции.

Ранее стало известно, что Британия расширила санкции новыми организациями и судами, связанными с Россией.