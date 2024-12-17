Британия пополнила свой санкционный список новыми организациями и судами, связанными с Россией

Власти Великобритании внесли в свой список подпавших под санкции субъектов две компании и 20 нефтяных танкеров. Все они связаны с обходом ограничений, которые ранее были наложены на Россию. Об этом сообщил ТАСС.

Британское правительство внесло в свой список тех, против кого действуют санкции, организации 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE. Обе они зарегистрированы в Дубае.

«Вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства России, а именно российского энергетического сектора», — указаны причины для включения в данный список.

Ограничения также были введены в отношении 20 танкеров, которые были заняты в экспорте нефти из РФ. Великобритания считает, что деятельность этих судов ведет к дестабилизации Украины, а также к утрате ею независимости и территориальной целостности. Сам Лондон утверждает, что нанес сильный удар по российскому «теневому флоту».

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Стармер призвал остальные страны G7 усилить поддержку Украины, а также увеличить давление на Россию. Следствием такого давления должно стать заметное ухудшение экономической ситуации в РФ.