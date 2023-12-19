Посол КНР заявил о планах активизировать контакты с РФ

РФ и КНР намерены заметно активизировать контакты в предстоящем году на всех уровнях. Соответствующее заявление сделал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Он заявил, что следующий год будет «ярким и насыщенным» для взаимоотношений сверхдержав. Посол напомнил, что китайский лидер Си Цзиньпин в марте совершал государственный визит в РФ, и Россия стала первым государством, куда председатель направился после переизбрания. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, в третий раз участвовал в китайском форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

Дипломат заявил, что в нынешней непростой обстановке китайский и российский лидеры дважды встретились и обсудили стратегические ориентиры, выводя взаимоотношения стран в новый уровень. Представитель китайской дипломатической миссии предрек, что в предстоящем году страны ждет заметное учащение контактов.

Он также сообщил о том, что следующая встреча глав, по установленному порядку, пройдет на российской территории. Чжан Ханьхуэй также напомнил о запланированных встречах между главами ведомств и органов обеих стран. Посол заявил, что это даст мощный импульс для расширения и улучшения взаимодействий между РФ и КНР.