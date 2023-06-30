Посол Колумбии вызван в российский МИД в связи с событиями в Краматорске

Министерство иностранных дел РФ пригласило посла Колумбии в связи с заявлениями Боготы о трех колумбийцах, пострадавших в Краматорске. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство.

В МИДе РФ отметили, что колумбийским гражданам рекомендовали воздержаться от посещения территорий, где проходит специальная военная операция.

28 июня в результате ракетного удара было разрушено кафе RIA Lounge Bar, которое располагается в Краматорске. По информации портала Infobae, среди пострадавших посетителей оказались трое жителей Колумбии – экс-советник президента страны по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и корреспондент Каталина Гомес.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал МИД страны выразить протест РФ из-за ранения граждан. По словам главы государства, инцидент спровоцировал «нападение на беззащитных колумбийских мирных жителей».

В ответ на это посольство России в Колумбии назвали поездку и нахождение колумбийцев в Краматорске во время проведения на Украине спецоперации «безрассудной».