Россия и Финляндия уже не смогут вернуться к старому формату сотрудничества государств из-за того, что Хельсинки решили присоединиться к агрессивному Североатлантическому альянсу. Соответствующее заявление сделал российский посол в финской столице Павел Кузнецов, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Дипломат выразил мнение, что через какое-то время, связь между государствами начнет восстанавливаться. Тем не менее это случится не так скоро, как хотелось бы, подчеркнул он. По итогу, все будет зависеть не столько от финской стороны, которая по большей части утратила самостоятельность, считает Кузнецов.

По словам посла, государства в любом случае не смогут вернуться к прежнему формату сотрудничества и виду взаимоотношений. Причиной для этого является статус страны-члена НАТО у Финляндии, подчеркнул он.

Кузнецов также указал на тот факт, что разрушение двусторонних отношений с Россией стало результатом односторонних действий со стороны властей Финляндии. Зачастую, действия, направленные на демонтаж, даже выходили за рамки брюссельских санкций, подчеркнул дипломат.