Сообщения издания NYT об убийстве ВСУ российского пленного, просившего помощи, будут обязательно проверены. В этом заверил посол российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Он подчеркнул, что вся информация, приведенная американскими журналистами в опубликованном материале, будет изучена и проанализирована. После этого, отечественные органы начнут свое расследование, добавил Мирошник.

Дипломат также заявил, что российская сторона будет добиваться проверки данной информации и от международных организаций с представителями на Украине. В случае, если эти данные подтвердятся, они будут квалифицироваться как нарушение норм гуманитарного права, относящиеся к военным преступлениям.

Мирошник указал на то, что этот случай является не первым зафиксированным случаем издевательств боевиков над пленными из РФ. Посол добавил, что есть и те преступники, которых уже фиксировались экспертами ООН.

Ранее Песков заявил о том, что коллективный Запад проигнорировал мирные инициативы президента РФ по конфликту на Украине.