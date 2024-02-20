По словам посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родиона Мирошника, в Вашингтоне начали поиск виновных в потере Киевом Авдеевки, президент Незалежной на Мюнхенской конференции получил только овации вместо конкретной военной помощи. Об этом сообщает радио Sputnik.