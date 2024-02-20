Посол Мирошник считает, что потеря Украиной Авдеевки усиливает разочарование западных стран
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По словам посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родиона Мирошника, в Вашингтоне начали поиск виновных в потере Киевом Авдеевки, президент Незалежной на Мюнхенской конференции получил только овации вместо конкретной военной помощи. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что потеря ВСУ Авдеевки усиливает разочарование западных стран, поскольку они не любят поддерживать проигрышные проекты.
По мнению дипломата, действующий американский лидер обвинил в потере Авдеевки конгресс США, не выделивший дополнительное финансирование Незалежной, что подчеркивает зависимость Киева от Запада.