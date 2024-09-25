По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, никакого «плана победы» у украинского лидера Владимира Зеленского нет, потому что в интересах Незалежной – рост финансирования и предложение Вашингтона вступить в прямое противостояние с Москвой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что, вероятно, существует набор пунктов, которые станут переписываться по мере исхода выборов в США.

По мнению дипломата, остается надеяться, что Штаты ничего не воспримут из «хотелок Зеленского». Кроме того, в украинском плане отсутствуют какие-либо предложения о развитии экономики страны.

Ранее сообщалось, что союзники Украины раскритиковали «план победы» Зеленского.