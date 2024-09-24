Bloomberg: Союзники Украины раскритиковали «План победы» Зеленского

Союзники Киева обсуждают возможность связаться с президентом РФ Владимиром Путиным с целью обсуждения ситуации по Украине до встречи G20 в Бразилии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

Вопрос возобновления контактов с Москвой возник после разработки Зеленским «Плана победы». Предложение украинского лидера не понравилось западным политикам. Они оценили его просто как набор пожеланий, а не реальный мирный план.

По словам источника, минимум одна страна-союзница Украины заявила о том, что кто-то из представителей Киева, возможно, сам Зеленский, может обратиться к Путину.

Напомним, что саммит G20 будет проходить 18-19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории».