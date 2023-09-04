Посол Польши не стал комментировать информацию о высылке украинцев

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий не смог прокомментировать информацию о высылке из страны военнообязанных мужчин, сообщило в понедельник, 4 сентября, издание «Страна.ua».

Цихоцкий заявил, что такие сообщения являются для него новыми. Ничего об этом он не знает.

Накануне издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. По данным источника, Киеву выдавали мужчин, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Республики Беларусь в Европейский Союз.

«Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать», – сказал Цихоцкий.

Выезд за пределы Украины был запрещен сразу после начала специальной военной операции России. Ограничения касались мужчин возрастом от 18 до 60 лет.

Главная комендатуры Пограничной службы Польши ранее сообщала, что с 24 февраля 2022 года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста. По данным ведомства, граждане Украины не выезжали обратно.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверять все заключения о негодности к военной службе, которые вынесли военные медицинские комиссии после 24 февраля прошлого года. Киевские власти уверены, что соответствующий документ нелегально могли получить несколько тысяч мужчин призывного возраста, из-за чего получили возможность выехать за пределы страны. Отмечалось, что граждане могли давать взятки размером от 3 до 15 тысяч долларов.

Ранее СМИ сообщали о продолжающихся попытках вручить украинским мужчинам повестки. В социальных сетях распространяются видео, на которых неизвестные в военной форме гоняются за гражданами, чтобы вручить документ.