Посол пообещал вычислить исполнителей теракта в Белгороде
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Исполнители теракта, произошедшего накануне в Белгороде, будут вычислены. В России уже имеются представления о том, кто именно вел данный обстрел. Соответствующего заявление сделал посол российского МИД по вопросам киевского режима Родион Мирошник, его слова передает издание ТАСС.
Дипломат уточнил, что для точного определения виновных еще понадобится определенное время. В то же время он обозначил важность вычисления командира подразделения, командира расчета и «кто давал предписания». Мирошник подчеркнул, что узнать, кто стоит за терактом «можно и нужно».
Согласно последним данным российских ведомств, в результате обстрела Белгорода со стороны украинских ВС, погибло 18 человек и пострадало более 110.