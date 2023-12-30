Исполнители теракта, произошедшего накануне в Белгороде, будут вычислены. В России уже имеются представления о том, кто именно вел данный обстрел. Соответствующего заявление сделал посол российского МИД по вопросам киевского режима Родион Мирошник, его слова передает издание ТАСС .

Дипломат уточнил, что для точного определения виновных еще понадобится определенное время. В то же время он обозначил важность вычисления командира подразделения, командира расчета и «кто давал предписания». Мирошник подчеркнул, что узнать, кто стоит за терактом «можно и нужно».

Согласно последним данным российских ведомств, в результате обстрела Белгорода со стороны украинских ВС, погибло 18 человек и пострадало более 110.