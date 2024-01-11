Посол предупредил власти Эквадора о неприемлемости передачи российской военной техники США

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что Россия воспримет как недружественный шаг со стороны латиноамериканской страны передачу старой российской техники в США. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, это будет означать, что Эквадор участвует в конфликте на одной стороне, поскольку переданная техника из США наверняка отправится на Украину. Спринчан считает, что такое решение шло бы в разрез с позиционированием Эквадора себя как нейтральной страны в отношении конфликта на Украине.

Дипломат уверен, что старая российская техника не нужна самим Штатам. В Америке ее называют «металлоломом» и не имеют с ней обращаться.

Позиция России уже доведена до властей Эквадора.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о намерении обменять старую военную технику российского и украинского производства на новую американскую. Объем сделки оценивался в $200 млн.