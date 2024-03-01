По словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, налаживание отношений с Москвой оказало бы положительное влияние на все польское общество, тем не менее политики в Варшаве продолжат это игнорировать. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что политику Польши определяют курс на конфронтацию с Россией и помощь Незалежной.

По мнению посла, протесты фермеров не окажут какого-либо влияния на положение дел в этой стране.

Он уточнил, что степень упертости политического класса Польши зашкаливает, поэтому при отсутствии политических сил, настроенных на улучшение отношений с Москвой, не стоит ожидать каких-либо изменений.