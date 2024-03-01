Посол РФ Андреев назвал тех, кому выгодно в Польше наладить связи с Москвой
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По словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, налаживание отношений с Москвой оказало бы положительное влияние на все польское общество, тем не менее политики в Варшаве продолжат это игнорировать. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что политику Польши определяют курс на конфронтацию с Россией и помощь Незалежной.
По мнению посла, протесты фермеров не окажут какого-либо влияния на положение дел в этой стране.
Он уточнил, что степень упертости политического класса Польши зашкаливает, поэтому при отсутствии политических сил, настроенных на улучшение отношений с Москвой, не стоит ожидать каких-либо изменений.