Глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов резко раскритиковал очередной запрос президента США Джо Байдена к американским конгрессменам о выделении киевскому режиму допфинансирования в размере более 20 млрд долларов, среди которых 12 млрд - на военные расходы.

Дипломат напомнил, что все предыдущие транши помощи США Украине за счет простых налогоплательщиков ушли в никуда. Это же произойдет и на сей раз, никакие финансовые подпитки ВСУ не смогут переломить ситуацию в зоне СВО и не приведут к поражению России, подчеркнул Антонов.

«Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал», - отметил Антонов, его комментарий опубликовала дипмиссия в соцсетях.

Глава российской дипмиссии высмеял хваленые натовские стандарты, а также указал на тот факт, что даже в США и остальных странах-членах альянса эксперты уже давно признают ничтожность так называемого украинского контрнаступления.

«Западное оружие не поможет. Администрация США хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве до последнего украинца. Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами», - заключил посол РФ в США.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.