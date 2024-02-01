Поставки высокоточных бомб на Украину со стороны Соединенных Штатов перечеркивают какие-либо заявления американского руководства о необходимости добиваться скорейшего решения для конфликта на территории Украины. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Антонов напомнил, что Штаты выразили готовность отправить украинским ВС партию дальнобойных боеприпасов. По словам дипломата, данное решение американского руководства полностью перечеркивает его же слова о желании добиться решения текущего конфликта.

«Наоборот — действия администрации указывают на намерение продлить агонию Киева», — выразил мнение представитель дипломатической миссии РФ.

Он также отметил реакцию Соединенных Штатов на украинский теракт, в котором Киев сбил российский самолет со своими бойцами, применив американское вооружение. Вместо того чтобы признать преступление Украины, Америка отправляет ей новую смертоносную продукцию, подчеркнул дипломат.

Ранее американский профессор Самир Хаким перечислил причины, по которым Вашингтон может прекратить поддержку Киева.