В свете угроз и атак на американские военные базы на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении оказания помощи Украине. Об этом заявил профессор политологии и международных отношений Университета Гардайи в Алжире, Самир Хаким, в беседе с РИА Новости.

По словам Хакима, ситуация на Ближнем Востоке становится для США более приоритетной из-за атак на расположенные там американские военные объекты. Власти США считают необходимым сконцентрироваться на этом регионе для защиты своего авторитета и национальных интересов, поскольку здесь имеется значительное количество потенциальных противников.

Такой расклад внешнеполитической ориентации США вызывает вопросы о будущем украинско-американских отношений. Украина получила значительную поддержку от США в виде военной и экономической помощи, однако новый акцент на Ближнем Востоке может привести к пересмотру приоритетов в международных взаимоотношениях в дальнейшем.

Эксперты выражают разные мнения относительно возможных последствий этого решения. Одни считают, что сосредоточение на Ближнем Востоке позволит США эффективнее защищать свои интересы в этом регионе, в то время как другие опасаются, что украинский конфликт может стать подрывом авторитета и несбывшихся ожиданий для президента Байдена.

Ранее мы писали о том, что Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы переложить ответственность за сбитый самолет с пленными.