Посол России во Франции Алексей Мешков заявил телеканалу РЕН ТВ, что ключевые решения НАТО принимаются в США, и европейские страны не имеют реального влияния на Альянс.

Мешков отметил, что в НАТО существует единственная доминирующая сила, которая принимает решения за всех. Речь идет об американцах. Все остальные страны лишь следуют их указаниям. Вашингтон определяет политику альянса.

Дипломат отметил, что несмотря на долгую традицию независимости Франции, уходящую корнями к временам Шарля де Голля, страна утратила свое влияние в политике НАТО. Мешков подчеркнул, что хотя ядерный потенциал Франции остается под национальным контролем, это не влияет на общий баланс сил в альянсе.

В течение последних трех лет Макрон придерживался жесткой линии в отношении России и оказывал полную поддержку киевскому правительству, что негативно сказалось на двусторонних отношениях между Парижем и Москвой.

Москва неоднократно указывала Парижу на то, что заморозка и попытки ЕС изъять активы граждан России стали серьезным препятствием. Такие действия со стороны блока неизбежно приведут к ответным мерам со стороны России.

«Мы неоднократно обращали внимание французов, что они, как бывшие чуть ли не самые крупные инвесторы в российскую экономику, понесут наибольшие потери, если будут реализованы планы Евросоюза», — заявил Мешков.

Посол подчеркнул, что данная ситуация привела к значительным трудностям для российских предпринимателей в ведении бизнеса на территории Франции.

