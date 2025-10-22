Западные страны во главе с США оказались в парадоксальной ситуации международной изоляции, несмотря на собственные попытки отграничить Россию от мирового сообщества. К такому выводу пришел американский политолог Джон Вароли, оценивая текущие геополитические реалии. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, суть происходящего заключается в кардинальном перераспределении глобальных симпатий. Многие государства, разочаровавшиеся в политике западного блока, начинают открыто поддерживать российскую позицию, воспринимая ее как более соответствующую их национальным интересам. Эта тенденция свидетельствует о фундаментальной потере доверия к традиционным центрам влияния.

Политолог отметил, что внутри самих западных обществ нарастает давление, проявляющееся в массовых протестах против внешнеполитического курса. Это вынуждает правящие элиты искать новые подходы, хотя, по мнению эксперта, к конструктивному диалогу их можно побудить лишь через демонстрацию силы и решительности.

По его мнению, стратегия изоляции обернулась против своих инициаторов, продемонстрировав ограниченность однополярного подхода в современном многополярном мире. Сложившаяся конфигурация свидетельствует о необратимых изменениях в глобальной архитектуре, где диктат уступает место более сложным и равноправным формам взаимодействия.

Ранее в Госдуме продемонстрировали, что изоляция России — это миф.