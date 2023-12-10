Посол РФ поздравил Милея со вступлением на должность
Фото: [AP/TASS]
Российский посол Дмитрий Феоктистов поучаствовал в процессе инаугурации нового аргентинского президента Хавьера Милея и поздравил его с новой должностью от лица руководства своей страны. Дипломат также выразил надежду на то, что государства продолжат сотрудничество. Об этом сообщили представители российской дипмиссии на официальном сайте.
Сообщается, что Феоктистов принял участие в церемонии инаугурации Милея и тепло поздравил его с избранием. В сообщении также говорится, что посол выразил надежду на то, что партнерство стран и их дружба будут продолжены во благо обоих народов.
Известно, что дипломат пожелал новому аргентинскому лидеру стойкости и успехов в борьбе с вызовами, появляющимися перед государством.