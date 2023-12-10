Посол РФ поздравил Милея со вступлением на должность

Российский посол Дмитрий Феоктистов поучаствовал в процессе инаугурации нового аргентинского президента Хавьера Милея и поздравил его с новой должностью от лица руководства своей страны. Дипломат также выразил надежду на то, что государства продолжат сотрудничество. Об этом сообщили представители российской дипмиссии на официальном сайте .

Сообщается, что Феоктистов принял участие в церемонии инаугурации Милея и тепло поздравил его с избранием. В сообщении также говорится, что посол выразил надежду на то, что партнерство стран и их дружба будут продолжены во благо обоих народов.

Известно, что дипломат пожелал новому аргентинскому лидеру стойкости и успехов в борьбе с вызовами, появляющимися перед государством.