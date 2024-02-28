Посол: РФ разочарована словами МИД Аргентины по случаю годовщины СВО
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РФ была разочарована официальным заявлением аргентинского МИД по случаю годовщины СВО на территории Украины. Государство рассчитывает, что Аргентина услышит аргументы российской стороны по данному вопросу. Соответствующее заявление сделал российский посол в аргентинской столице Дмитрий Феоктистов, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Представитель дипмиссии заявил, что российские дипломаты с разочарованием обнаружили в тексте аргентинских коллег несколько тезисов, распространенных киевской пропагандой для того, чтобы склонить на свою сторону мнение общественности.
Он указал на то, что заявление начинается с решительного осуждения в сторону «вторжения» РФ на территорию Украины и с призыва «прекратить нелегитимное использование силы». В то же время, там указано, что Буэнос-Айрес уважает принципы Устава ООН, напомнил дипломат. Исходя из этого он напомнил, что РФ вмешалась в ситуацию на Украине из-за нападения ВСУ на Донбасс, нарушив Минские соглашения, которые были одобрены СБ организации.
МИД Аргентины также заявил об обеспокоенности из-за депортации украинских детей в РФ, указал Феоктистов. Таким образом, России ставят в вину спасение детей от варварских бомбежек, подчеркнул он.
«К своим родителям вернулись уже десятки детей», – указал представитель российской дипломатической миссии.
Другим безосновательным обвинениям подвергается РФ якобы из-за угрозы ядерным объектам, заявил посол. Он заявил, что на самом деле все в точности наоборот, ведь именно ВСУ обстреливают ЗАЭС.
«Это не единственное нападение такого рода», – подчеркнул он.
Посол также напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и в 2022 году состоялось несколько раундов, но коллективный Запад склонил Украину к выходу из контакта.
Феоктистов выразил надежду на то, что аргентинское правительство проанализирует данные факты и услышит аргументацию РФ.