Посол РФ Шульгин назвал причину нежелания Нидерландов поставлять истребители F-16 Украине

Как сообщил Шульгин, страны ЕС осознают потенциальные последствия подобных поставок в виде прямого столкновения с РФ и НАТО.

Дипломат указал на то, что Амстердам был первым, кто предложил инициативу усилить украинские войска истребителями. Шульгин подчеркнул, что несмотря на это, после подобных заявлений, нидерландское правительство «притихло». Посол резюмировал: сейчас заявлений о поставках F-16 от Нидерландов не слышно.

Недавно премьер Нидерландов Рютте заявил, что «будущее и законное место» Украины — в НАТО. Он дополнил, что его страна продолжит поддерживать намерения Киева добиться места в альянсе.